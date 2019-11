8xmille: Molfetta, una conferenza per presentare le opere realizzate. La diocesi, “nell’ultimo anno erogato un milione 300mila euro”

Una giornata-evento, promossa dal settimanale della diocesi di Molfetta “Luce e Vita”, per presentare anche attraverso alcuni video le attività sostenute con l’8xmille alla Chiesa Cattolica. Si svolgerà, mercoledì 4 dicembre, nella parrocchia Immacolata di Giovinazzo. Interverranno, dopo i saluti del vescovo mons. Domenico Cornacchia, e del parroco, don Gianni Fiorentino, Paolo Cortellessa, responsabile del Centro studi Servizio nazionale per il sostegno alla Chiesa cattolica, don Cesare Pisani, direttore Caritas e referente diocesano Sovvenire, Francesco Triggiani, membro dell’Ufficio tecnico diocesano, ed Edgardo Bisceglia, coordinatore dei progetti Caritas. “Nell’esercizio 2018 – scrive don Angelo Mazzone, economo diocesano, sullo speciale di Luce e Vita in uscita domenica 1° dicembre – la nostra diocesi ha erogato sul nostro territorio e nella nostra Chiesa particolare una somma pari a più di un milione trecentomila euro. Una goccia nel mare dei bisogni e delle necessità di tanti nostri fratelli e di tante situazioni. A queste somme – le cui assegnazioni sono descritte sul giornale, ndr – si devono aggiungere le tante opere di bene che la nostra diocesi fa con i fondi propri”. Il convegno è aperto a tutti e, in particolare, a quanti operano e beneficiano dei finanziamenti Cei: operatori Caritas, responsabili di aziende che lavorano per l’edilizia di culto, volontari, operatori pastorali, nonché ai sacerdoti.