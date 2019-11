Web: Acli Roma, domani “Dalla rete prendi solo il meglio” con presentazione della ricerca sui giovani e i pericoli su Internet

Appuntamento domani, a partire 10, all’Istituto superiore Cine-tv Roberto Rossellini di Roma per “Dalla rete prendi solo il meglio”, incontro durante il quale verranno presentati i risultati della ricerca sui pericoli e le abitudini dei giovani nell’uso del web, promosso dalle Acli di Roma e provincia in collaborazione con l’Iref. L’indagine, con la quale sono stati ascoltati circa 800 adolescenti tra i 13 e i 18 anni, è stata realizzata nell’ambito del progetto Rete solidale, un percorso di formazione e informazione per prevenire comportamenti a rischio come bullismo e cyberbullismo e l’acquisto di droghe online, rivolto alla fascia di studenti del primo biennio della scuola secondaria superiore. Il progetto è stato finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Domani saranno anche premiati i video vincitori del concorso “Tlab”, al quale hanno partecipato oltre dieci classi coinvolte nei laboratori teatrali previsti dal progetto. La giuria sarà composta da: Enrico Bellavia, Salvatore Marino, Thelma Cesarano, Paolo Mellucci, Paolo Frusone e Lidia Borzì. Diversi gli interventi nel corso della giornata, tra i quali quelli di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Iside Castagnola, membro del comitato Media e minori, e Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi Roma e Lazio.