Volontariato: Roma, il 5 dicembre incontro “Ricostruire una comunità solidale” promosso da Forum Terzo settore, Caritas e Csvnet. Presente anche il premier Conte

Sarà dedicata a “Ricostruire una comunità solidale: il ruolo del volontariato nel Terzo settore” l’iniziativa che si terrà a Roma, giovedì 5 dicembre, in occasione della 34ª Giornata internazionale del volontariato, indetta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. A promuovere l’incontro, che si terrà presso l’aula magna della Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre a Testaccio, sono il Forum nazionale del Terzo settore, la Caritas italiana e il Csvnet. In programma, spiega una nota, “una giornata di celebrazione e riflessione sul ruolo del volontariato, sulle prospettive e le sfide che lo attendono, nella delicata fase che vive il nostro Paese e alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore”. “Al centro del dibattito – proseguono gli organizzatori – la capacità del volontariato di sviluppare e consolidare comunità più coese e solidali”.

L’incontro, con inizio alle 10, sarà aperto dai saluti di Claudia Fischi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, di don Marco Pagniello, responsabile del settore politiche sociali e welfare di Caritas Italiana, e di Salvatore Tabò, presidente di Csvnet. Alla mattinata parteciperanno il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il presidente di Acri, Francesco Profumo. In attesa di conferma la presenza del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

Alle 12 si svolgerà una tavola rotonda con Luca Gori dell’Università S. Anna di Pisa, don Armando Zappolini del Cnca e Andrea Volterrani dell’Università Tor Vergata di Roma insieme ad alcuni volontari che porteranno la loro esperienza e testimonianza.