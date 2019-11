Pontificio Istituto Giovanni Paolo II: Roma, il 29 novembre inaugurazione dell’anno accademico con il card. Parolin

Si svolgerà venerdì 29 novembre, alle 11, nell’auditorium Carlo Caffarra del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia, a Roma, il Dies Academicus con cui si inaugura il nuovo anno accademico dell’Istituto. La prolusione sarà tenuta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, sul tema “La famiglia scuola di libertà e di pace”. Il porporato proporrà una riflessione sul ruolo dell’istituzione familiare, definita da Papa Francesco in Amoris Laetitia come “grande scuola di libertà e di pace”. Il comunicato, diffuso dalla Sala stampa vaticana, cita un passaggio dell’esortazione apostolica: “In famiglia, tra fratelli, si impara la convivenza umana è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo! A partire da questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli affetti e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera società”. Il Dies Academicus, che inaugurerà il nuovo anno 2019-2020, si aprirà con il saluto di mons. Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dell’Istituto, e con la relazione del preside, mons. Pierangelo Sequeri. Infine, le premiazioni dell’anno accademico passato.