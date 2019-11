Policlinico Gemelli: da domani un percorso clinico assistenziale dedicato alla donna con mioma atipico

Un percorso clinico assistenziale (Pca) dedicato alla donna con mioma atipico, promosso dagli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, sarà presentato domani, giovedì 28 novembre, alle 13 nella hall dell’ospedale.

“Il mioma, o fibroma uterino, è il più frequente tumore benigno dell’utero ed è dovuto all’esagerato sviluppo di cellule muscolari lisce dell’utero – si legge in una nota diffusa oggi –. La prevalenza dei miomi aumenta con l’età, ed è molto alta: circa il 60% di tutte le donne in età riproduttiva ne è affetta. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di formazioni benigne ben differenziate, ma ad oggi non ci sono ancora indicazioni chiare su come distinguere nella diagnosi le formazioni miometriali benigne da quelle maligne”.

Il Pca sarà illustrato dai professori Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università Cattolica e direttore del dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica, e da Giovanni Scambia, ordinario di Clinica ostetrica e ginecologica all’Università Cattolica e direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Il “modello di gestione per percorsi clinico assistenziali” sarà presentato invece da Antonio Giulio de Belvis, direttore Uoc percorsi e valutazione outcome clinici del Gemelli. Alla presentazione di domani interverranno, inoltre, specialisti del Gemelli e dell’Università Cattolica: Francesca Ciccarone, medico specialista Uoc ginecologia oncologica; Daniela Romualdi, dirigente medico Uoc ginecologia oncologica e direttore Uoc ginecologia e ostetricia Pia fondazione di culto e religione, azienda ospedaliera cardinale Panico, Tricase (Le); Antonia Carla Testa, professore associato di clinica ostetrica e ginecologica e responsabile scientifico Centro di ecografia in “Class Ultrasound”. Concluderà i lavori Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.