Parlamento Ue: Sassoli su voto di fiducia alla Commissione, “trasformare le promesse in risultati che migliorino la vita delle persone”

(Strasburgo) “Vorrei congratularmi con la presidente von der Leyen a seguito dell’approvazione della nuova Commissione. Negli ultimi due mesi, il Parlamento europeo ha svolto pienamente il suo ruolo democratico, fornendo un controllo reale dei commissari proposti, assicurandosi che i candidati della Commissione, fossero preparati per il lavoro che dovranno svolgere. L’Europa deve affrontare molte sfide ed è essenziale che la Commissione sia pronta ad agire sulle questioni che contano di più per i cittadini europei”. Il presidente dell’Euroassemblea, David Sassoli, interviene a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo esecutivo Ue. “Ora è tempo di andare avanti. Il Parlamento è pronto a lavorare insieme a voi per cambiare l’Europa in meglio. Dalla leadership mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici alla lotta contro l’aumento del costo della vita, i cittadini europei chiedono azioni concrete. Dobbiamo trasformare le promesse degli ultimi mesi in risultati che miglioreranno la vita delle persone”.