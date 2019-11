Parlamento Ue: Premio Lux 2019 al film macedone “Dio è donna e si chiama Petrunja”

(Strasburgo) Il vincitore del 13° Premio Lux del Parlamento europeo per il cinema è “Dio è donna e si chiama Petrunja” della regista macedone Teona Mitevska. “Non sempre è facile affrontare le complessità del nostro lavoro quotidiano senza cadere nei tecnicismi delle nostre attività parlamentari. Dobbiamo comunicare anche le emozioni, dobbiamo utilizzare nuovi linguaggi”, ha affermato il presidente David Sassoli, dopo aver annunciato in emiciclo il vincitore del premio. “Trattare di immigrazione, di diritto alla salute, di femminismo o di etica politica attraverso i film che il Premio Lux promuove, è un’opportunità che dobbiamo cogliere. Affrontare l’emergenza climatica, il nostro passato coloniale, o discutere del nostro modello di società tramite il cinema, è una sfida stimolante, da incoraggiare”. La pellicola premiata è ambientata in una piccola città della Macedonia, Stip, attorno a un rito tra il religioso e lo scaramantico, che si svolge ogni gennaio ed è riservato a soli uomini. Petrunya però decide di prendervi parte ed è lei che riesce, sfidando la tradizione, a riportare a riva prima degli uomini la croce di legno lanciata nel fiume per assicurare fortuna e prosperità a chi la afferra.

Gli altri due film in concorso erano un giallo politico, “Un mistero all’Onu” di Mads Brügger, sulla morte del segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld, e un thriller su potere e corruzione, “Il regno” di Rodrigo Sorogoyen. Il premio intende sostenere la produzione e la distribuzione dei film europei, stimolare la riflessione sugli attuali problemi politici e sociali, ma anche celebrare la cultura europea nel vasto pubblico e per questo il Parlamento europeo finanzia i sottotitoli delle tre pellicole finaliste nelle 24 lingue ufficiali dell’Ue. “Siamo l’unico Parlamento al mondo che conferisce un premio per il cinema. Cerchiamo di esserne orgogliosi”, ha aggiunto Sassoli.