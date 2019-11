Papa Francesco: nomina Carmelo Barbagallo nuovo presidente dell’Aif

Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo nuovo presidente dell’Autorità di informazione finanziaria (Aif). Lo rende noto la Sala stampa vaticana, nell’edizione di oggi del bollettino. Barbagallo, finora funzionario generale con l’incarico di alta consulenza al Direttorio della Banca d’Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism, subentra a René Brülhart.

Nato a Catania il 28 febbraio 1956, il neo presidente dell’Aif è coniugato e ha due figli. Laureatosi nel 1978 con lode in Giurisprudenza all’Università di Catania; nel 1979 ha conseguito la specializzazione in Economia regionale e ha collaborato con le cattedre di Diritto privato e Diritto industriale. È revisore ufficiale dei conti. La sua esperienza lavorativa alla Banca d’Italia è cominciata nel 1980, quando è stato assegnato all’Ufficio vigilanza della filiale di Genova. Nel 1983 a Milano, ha lavorato al Nucleo di Ricerca economica e all’Ufficio Vigilanza, occupandosi dell’economia reale della Regione Lombardia nonché dell’analisi delle banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano) e dei fondi comuni di investimento. Dal 1985 è stato all’Amministrazione centrale, presso l’Ispettorato Vigilanza. In quegli anni ha ricoperto il ruolo di responsabile di corsi di formazione e ha collaborato a numerosi gruppi di lavoro. Si è occupato, tra l’altro, dei crediti bancari anomali e ristrutturati e ha partecipato alla redazione della Legge bancaria. In qualità di ispettore di vigilanza è stato responsabile di numerosi accertamenti ispettivi su intermediari bancari e finanziari, in Italia e all’estero, occupandosi anche della convalida di modelli avanzati di misurazione dei rischi previsti dall’accordo di Basilea. Sovrintende ai lavori di elaborazione della vigente Guida di vigilanza.

Nel gennaio 2009 è stato nominato sostituto del capo dell’Ispettorato Vigilanza; dal maggio 2011 ha assunto la titolarità del Servizio. Dal febbraio 2013 è stato funzionario generale con la qualifica di Direttore centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria. Dal 27 gennaio 2014 al 30 giugno 2019 è stato Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. Dal 1° luglio 2019 ad oggi, ha assunto l’incarico di alta consulenza al Direttorio della Banca.