Nel corso di “#Jump19”, l’evento della Croce Rossa italiana che si apre a Milano venerdì 29 novembre, la senatrice a vita Liliana Segre verrà premiata con la Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa. Ad annunciarlo la stessa organizzazione attraverso i suoi canali social. Il riconoscimento viene attribuito alla Segre “in segno di riconoscenza per essere portatrice di pace e per la perseveranza nel mettere la propria esperienza personale al servizio della nostra comunità”. La cerimonia di premiazione si terrà nella sede dell’evento, al Palazzo delle Scintille di Milano, nella mattinata di domenica 1° dicembre.

