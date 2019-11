Diocesi: Assisi, al via la Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” verso “The Economy of Francesco”. Inaugurazione con Luigino Bruni

Sarà l’economista Luigino Bruni ad inaugurare il ciclo di lezioni della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino che prenderà il via sabato 30 novembre. L’incontro di apertura, in programma alle 17 all’Istituto Serafico di Assisi, sarà introdotto dai saluti del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e del direttore della Scuola socio-politica, Francesca Di Maolo. Seguirà l’intervento del vescovo Domenico Sorrentino. Poi la relazione del prof. Bruni su “‘The Economy of Francesco’ dall’idea al patto”.

Il ciclo di lezioni, sul tema “Verso ‘The Economy of Francesco’”, prevede dieci appuntamenti che si concluderanno sabato 28 marzo con l’evento “Papa Francesco incontra i giovani: il patto per una nuova economia”.

“La scuola – spiega Di Maolo – propone un ciclo di incontri e di esperienze in preparazione dell’evento ‘Economy of Francesco’ voluto da papa Francesco ad Assisi dal 26 al 28 marzo. È un’occasione in cui lo stesso Santo Padre ha voluto invitare i giovani economisti, imprenditori e change-makers del mondo per avviare con loro un processo di cambiamento globale affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile, senza lasciare nessuno indietro”. “Riteniamo che questo appello – aggiunge – ci riguardi tutti e per questo motivo la Scuola socio-politica ‘Giuseppe Toniolo’ propone diverse tematiche su cui confrontarsi. Lo scopo è quello di dare voce al pensiero dei giovani che saranno invitati costantemente a dialogare con i vari relatori sui temi proposti”.