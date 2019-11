Comunicazione: WeCa, nel nono tutorial della seconda stagione un sussidio per l’Avvento

È dedicato al nuovo sussidio per l’Avvento “Quando venne la pienezza del tempo…”, pubblicato sul sito web dall’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza episcopale italiana, il nono episodio della seconda stagione dei tutorial WeCa, “in onda” dalla mattina di oggi, come ogni mercoledì, su Facebook, Youtube e sul sito www.webcattolici.it. Il tutorial, condotto dal presidente di WeCa Fabio Bolzetta, è frutto della collaborazione con don Doriano Locatelli e l’Ufficio liturgico nazionale. Nel video vengono presentati i quattro atteggiamenti che orientano il testo del sussidio, ovvero la vigilanza, la conversione, la gioia e l’accoglienza, con la prospettiva di un cammino che in Avvento possa esserci spazio per l’ascolto e il silenzio anche con l’aiuto del web. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito Corallo, sono in podcast su Spotify e sui dispositivi Alexa.