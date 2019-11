Commissione Ue: Acli, “buon lavoro all’esecutivo guidato da von der Leyen. Bene svolta green e volontà di utilizzare la flessibilità per rilancio economia”

“Buon lavoro alla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen e in particolare al commissario Paolo Gentiloni”. Lo esprimono , in una nota, le Acli. “Condividiamo pienamente il riferimento alla svolta green insieme alla volontà di utilizzare tutta la flessibilità possibile per rilanciare l’economia dell’Eurozona”, prosegue la nota. “Inizia una nuova fase per l’Europa che – sottolineano le Acli – necessita del lavoro comune di tutti gli Stati membri se davvero vogliamo che il nostro continente continui a svolgere il suo ruolo nel mondo”.