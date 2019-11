Aif: il nuovo presidente Barbagallo, “correttezza e trasparenza di tutti i movimenti finanziari in cui è impegnata la Santa Sede”

“Sono onorato dell’incarico ricevuto, di cui sento tutto il peso morale e professionale, e ringrazio il Santo Padre per la fiducia che ha riposto in me”. Lo ha detto a Vatican News il neo presidente dell’Autorità di informazione finanziaria, Carmelo Barbagallo, subito dopo la pubblicazione della notizia della nomina. “Al servizio dell’incarico ricevuto alla guida dell’Aif – ha aggiunto – cercherò di portare tutta l’esperienza accumulata in quarant’anni di lavoro in Banca d’Italia, come ispettore, come capo della vigilanza sul sistema bancario e finanziario italiano e nell’ambito del sistema di supervisione bancaria europea”. Nelle sue parole la consapevolezza che “l’Aif saprà dare il proprio apporto, nella veste di autorità di controllo, affinché continuino a essere affermati, e siano riconosciuti, i valori fondamentali della correttezza e della trasparenza di tutti movimenti finanziari in cui è impegnata la Santa Sede”. “Intendo rassicurare il sistema internazionale di informazione finanziaria – ha concluso Barbagallo – che sarà data ogni collaborazione, nell’assoluto rispetto dei migliori standard internazionali. Sarò già da oggi al lavoro per dare continuità all’azione dell’Aif nel perseguimento dei suoi importanti obiettivi istituzionali”.