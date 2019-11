Terremoto in Albania: scossa con epicentro a Durazzo. Bilancio provvisorio: 6 morti e 150 feriti. Sisma avvertito nei Balcani e in Italia

È pesante il bilancio del terremoto che questa notte, alle 2.54 ora locale (3.54 in Italia) ha colpito l’Albania, con epicentro nei pressi di Durazzo, città costiera non distante dalla capitale Tirana. Al momento si contano 6 morti e 150 feriti. Già si scava tra le macerie: sono crollate case e palazzi. La scossa, di magnitudo 6.5, è stata avvertita in tutto il Paese, specialmente nelle regioni costiere, ma anche in Puglia, Basilicata, Campania. Gran parte della regione balcanica ha tremato, fino alla Croazia a nord, alla Bulgaria a est, e alla Grecia a sud. La città più colpita è Durazzo; nella capitale Tirana la popolazione è scesa per strada in preda al panico.