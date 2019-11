Terremoto in Albania: Riccardi (Società Dante Alighieri), “vicini al popolo albanese”

“Siamo vicini al popolo albanese in questi momenti drammatici”. Lo dichiara Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, in una nota.

“La notizia del terremoto che ha colpito la costa settentrionale dell’Albania nelle prime ore del mattino ci rattrista molto”, rivela Riccardi, aggiungendo che “la storica presenza dei nostri comitati e centri certificatori, l’apertura recente della Scuola italiana a Tirana, sono espressione del forte legame storico, affettivo e culturale tra la comunità albanese e quella italiana”. “Esprimo grande dolore e sincero cordoglio alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita in questa tragica circostanza”, conclude il presidente della Società Dante Alighieri.