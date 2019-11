Terremoto in Albania: Protezione civile, “partiti per l’Albania oltre duecento uomini del Servizio nazionale”

“Sono in arrivo nelle città di Tirana e Durazzo uomini e materiali del Servizio nazionale di Protezione civile per garantire il soccorso alla popolazione in queste prime fasi dell’emergenza. Grazie al comando delle Capitanerie di Porto, all’Aeronautica Militare, alla Guardia di Finanza e al Comando operativo interforze sono già partiti per l’Albania diversi mezzi e oltre duecento uomini tra team dei Vigili del fuoco e squadre Usar di ricerca e soccorso, personale medico Areu della Regione Lombardia, volontari delle colonne mobili delle Regioni Puglia e Molise, unità cinofile dell’Uci e della Guardia di Finanza, tecnici del Dipartimento della Protezione Civile”. Ne dà notizia il Dipartimento di Protezione civile in una nota.

Il Sistema nazionale di Protezione civile si è attivato, su disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito del Meccanismo europeo per rispondere alla richiesta di intervento pervenuta dalle autorità albanesi in seguito alla forte scossa di terremoto che ha colpito il Paese.

