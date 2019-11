Terremoto in Albania: Mogherini e Stylianides, “Ue pronta a offrire assistenza attraverso il meccanismo di protezione civile”

(Strasburgo) “L’Unione europea è solidale con l’Albania ed è pronta a offrire assistenza anche attraverso il meccanismo di protezione civile”. Spetta all’Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, e al commissario per le emergenze e gli aiuti umanitari, Christos Stylianides, esprimere vicinanza concreta e disponibilità operativa al Paese balcanico duramente colpito nella notte dal terremoto. “Il Centro di coordinamento europeo per le risposte alle emergenze è in contatto continuo con le autorità di protezione civile dell’Albania. Siamo inoltre in contatto col governo” albanese al fine di “identificare i modi migliori per aiutare l’Albania in questo momento difficile”.