Terremoto in Albania: Misericordie, “aperta la sala operativa nazionale, uomini e mezzi in partenza”

È stata aperta la sala operativa nazionale e sono già mobilitati i volontari delle Misericordie d’Italia. Lo comunica l’Area emergenze della Confederazione nazionale in seguito al forte terremoto che ha colpito nella notte l’Albania. In particolare sono “pronti e disponibili per partire dal porto di Bari 5 mezzi e 20 persone”, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile. L’Ufficio Comunicazione della Confederazione nazionale annuncia che “le Misericordie sono disponibili anche a implementare le forze mettendo in campo altri uomini e mezzi”. Per quanto riguarda la Regione Toscana, è stato richiesto all’Area Emergenze un modulo di assistenza della popolazione per accogliere 250 persone. È già stato stabilito anche il contatto con Caritas Albania che, tramite l’amministratore apostolico dell’Albania meridionale, mons. Giovanni Peragine, ha chiesto alle Misericordie sostegno per l’apertura di 5 campi Caritas soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari, il vettovagliamento e dotazioni per la sistemazione notturna nelle tendopoli. Sono già operativi ed attivi i fratelli e le sorelle della Misericordia di Elbasan, recentemente inaugurata, che stanno soccorrendo i feriti nella città di Durazzo.