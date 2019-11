Terremoto in Albania: attivata da Caritas Albania rete di supporto alimentare e logistico

In seguito alla forte scossa di terremoto che oggi ha colpito l’Albania, la Caritas locale si è da subito attivata attraverso la propria rete di Caritas diocesane e sta raccogliendo le prime informazioni dalle parrocchie e missioni per andare incontro alle esigenze delle persone colpite e ai numerosi sfollati che nel corso delle prossime ore non potranno rientrare nelle loro case. Segnalati ingenti danni anche a chiese ed edifici parrocchiali. Il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che si stanno attivando 3 centri di accoglienza e raccolta sfollati a Shijak (Durazzo), altri 3 centri a Tirana, 1 a Helms-Kavaje e 1 a Lezhe. Inoltre, ha ufficialmente chiesto a Caritas Albania il supporto alimentare per quanti saranno ospitati nei centri. Caritas Italiana ha espresso “immediata vicinanza e solidarietà” a Caritas Albania, con cui collabora dal 1993, con l’obiettivo di dare una risposta ai tanti bisogni della popolazione locale, già segnata da una povertà diffusa, un alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e una forte emigrazione. Caritas Italiana resta in contatto costante con Caritas Albania ed è pronta a sostenerne gli sforzi per far fronte a questa nuova emergenza e venire incontro ai bisogni della popolazione. È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 – 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico bancario (causale Albania/Terremoto novembre 2019 ) tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474; Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013; UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.