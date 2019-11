Terremoto in Albania: arcidiocesi di Spoleto-Norcia vicina “ai fratelli e alle sorelle di Durazzo e Thumane”

La Chiesa diocesana di Spoleto-Norcia “è vicina al popolo albanese che è alle prese con le drammatiche conseguenze del terremoto che, la mattina del 26 novembre 2019, ha generato morti e distruzione”. L’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, mons. Renato Boccardo, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi, “assicura la sua preghiera per i fratelli e le sorelle dell’Albania e invita la popolazione di tutta la Regione a fare altrettanto”. Da mons. Boccardo anche una particolare vicinanza e solidarietà con gli abitanti di Durazzo e Thumane, le città più colpite: “È giusto – afferma – fare la nostra parte. Come noi abbiamo visto accorrere con il cuore e con le mani molte persone dopo i terremoti che hanno sfigurato la Valnerina, è doveroso essere vicini agli amici albanesi. Invito tutti a seguire le indicazioni della Chiesa italiana che, tramite la Caritas, è già operativa per portare una luce di speranza nel pieno del buio più oscuro che il terremoto causa”.