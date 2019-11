Regno Unito: la comunità ebraica attacca il partito laburista di Jeremy Corbyn

Un duro attacco al partito laburista, lanciato dalla comunità ebraica del Regno Unito, a due settimane dalle elezioni generali del 12 dicembre. In un articolo, pubblicato dal quotidiano “The Times”, il rabbino capo Ephraim Mirvis scrive che “un nuovo veleno, autorizzato dai vertici del ‘Labour’, ha messo radici nel partito” e definisce “invenzioni” le dichiarazioni secondo le quali tutti i casi di antisemitismo sarebbero stati investigati. “Gli ebrei britannici sono presi dall’ansia, alla prospettiva di una vittoria laburista alle prossime elezioni”, scrive il leader religioso, secondo il quale prendere questa presa di posizione “è stato uno dei momenti più dolorosi del mio incarico”. Da tre anni il partito laburista è nell’occhio del ciclone per le frequenti accuse di antisemitismo. Dal “Labour” sono stati sospesi membri famosi come l’ex sindaco di Londra, Ken Livingstone, mentre politici di origine ebrea come Luciana Berger se ne sono andati dopo essere stati oggetto di insulti diffusi attraverso i social media. Il leader Jeremy Corbyn è stato più volte accusato di non lavorare a sufficienza per ripulire il “Labour” da chi non ama gli ebrei.