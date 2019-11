Progetto Policoro: Assisi, dal 29 novembre al via la formazione nazionale dedicata al tema della comunicazione

“In principio era la parola” è il titolo del 36° corso di formazione nazionale del Progetto Policoro, che affronterà il tema della comunicazione, accompagnato dalle testimonianze e dagli approfondimenti ereditati da don Mario Operti. Circa 250 gli animatori di comunità che, dal 29 novembre al 3 dicembre, si incontreranno ad Assisi per approfondire la responsabilità della testimonianza, la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, il coinvolgimento per la cura della Casa comune. In programma, incontri con esperti, laboratori, buone prassi e testimonianze. E poi tanti momenti di spiritualità e di confronto con i referenti delle associazioni che promuovono e collaborano con il Progetto Policoro, grazie al corner dedicato nella cinque giorni. Inoltre, per favorire una migliore comprensione del mondo della comunicazione e i suoi linguaggi, sarà allestito un “Laboratorio – Sala Stampa”, a cura di Animatori Senior specializzati nel settore della comunicazione, per comunicare e far vivere l’esperienza pratica del mondo dell’informazione. Le attività della Formazione potranno essere seguite sulla pagina Facebook “Progetto Policoro CEI”. “Quest’anno lavoreremo soprattutto sul tema della comunicazione: come sia importante comunicare il Progetto Policoro dentro e fuori la comunità cristiana, la Chiesa, e sul primo modo con cui noi comunichiamo il nostro stile, il nostro esserci, il nostro stare dentro i territori e dentro la Chiesa”, spiega don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro. In vista del 25° anniversario del Progetto Policoro, conclude don Bignami, “faremo in modo che i territori stessi siano protagonisti di azioni, di riflessioni, di proposte che possono riprendere il Progetto Policoro e farlo conoscere”.