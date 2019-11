Parlamento Ue: Premio Sacharov. Sentsov, “non mi fido di Putin e non fidatevi nemmeno voi”. “Europa è un esempio”

(Strasburgo) “Non mi fido di Putin e lancio un appello perché non vi fidiate nemmeno voi”: Oleg Sentsov dalla tribuna in emiciclo pronuncia poche parole nel suo discorso per la consegna del Premio Sacharov 2018. “Vogliono l’Ucraina in ginocchio”, “vogliono dominare con la forza”, ha denunciato il regista. E poi ancora: “Se allacciate rapporti con la Russia, passando sopra l’Ucraina, ricordatevi di tutti coloro che sono stati arrestati, torturati, uccisi, dei giovani che proprio in questo momento sono in trincea per la nostra ma anche per la vostra libertà”. Parla con decisione, ma senza foga, con occhi che percorrono l’emiciclo e un viso che non accenna a tradire alcuna emozione. Dedica alcune parole del suo breve discorso all’Unione europea che, “nonostante le posizioni diverse”, “continua a svilupparsi ed è esempio per tutti noi”. È all’Europa che l’Ucraina guarda perché “non vede altra via d’uscita e possibilità di sopravvivenza”. “Viva l’Ucraina”, le parole conclusive di Sentsov.