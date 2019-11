Parlamento Ue: Premio Sacharov. Sentsov, “accolgo il premio per tutti i prigionieri politici ucraini che si trovano nelle prigioni russe”

(Strasburgo) “Non avrei immaginato che il mio nome fosse associato alla lista dei nomi di coloro che hanno ricevuto il premio Sacharov”. Esordisce così Oleg Sentsov alla cerimonia di conferimento del premio oggi di fronte agli eurodeputati che nel 2018 avevano attribuito a lui, che si trovava in prigione, il riconoscimento. “È un onore enorme e una grande responsabilità”, ha continuato. “Accetto il premio non a titolo personale, ma per tutti i prigionieri politici ucraini che si trovano nelle prigioni russe” e per tutti gli attivisti che lottano per l’indipendenza. Sentsov era stato arrestato, processato e condannato a 20 anni di reclusione con l’accusa di aver complottato e programmato atti terroristici, in relazione al suo impegno per l’indipendenza della Crimea. Dopo 5 anni di detenzione scontati in Siberia, Sentsov è stato liberato lo scorso settembre nel quadro di uno scambio di prigionieri di guerra.