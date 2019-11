Parlamento Ue: oggi a Strasburgo il regista ucraino Sentsov (Premio Sacharov) a lungo recluso in Russia. In aula discussione sul bilancio

(Strasburgo) Cambiamento climatico e bilancio pluriennale: sono i due temi principali, cui potrebbe aggiungersi un aggiornamento sul Brexit, iscritti all’ordine del giorno del Consiglio europeo che il 12 e 13 dicembre riunirà i capi di Stato e di governo Ue a Bruxelles (lo stesso 12 dicembre si terranno le elezioni parlamentari nel Regno Unito). Dei temi all’ordine del giorno del summit discutono questa mattina gli eurodeputati a Strasburgo – dove è in corso la sessione plenaria dell’Euroassemblea – assieme alla presidenza finlandese del Consiglio e al primo vicepresidente della Commissione Timmermans (il presidente Juncker è tornato in ufficio ieri dopo un delicato intervento per un aneurisma). Sempre oggi è previsto un dibattito sul bilancio 2020, che sarà votato domani in emiciclo dopo l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue. Alle 12 l’aula terrà una seduta solenne alla presenza del vincitore dell’edizione 2018 del Premio Sacharov per la libertà di pensiero: si tratta del regista ucraino Oleg Sentsov, che è stato rilasciato dal carcere, dopo una lunga detenzione in Russia, il 7 settembre scorso.