Parlamento Ue: 30 anni di libertà nell’Europa dell’est. Tavola rotonda con don Barrios Prieto (Comece) e Mairead Mc Guinness

(Strasburgo) Un incontro per “ricordare i 30 anni di libertà nell’Europa centrale e orientale” e la caduta del muro di Berlino, si è svolto oggi a Strasburgo su iniziativa del gruppo del Partito popolare al Parlamento europeo. Dopo un breve concerto di un coro di giovani della Repubblica Ceca, si è tenuta una tavola rotonda sul “Ruolo delle Chiese nell’Europa centrale, 30 anni fa e oggi”, a cui hanno partecipato la vice-presidente dell’europarlamento Mairead Mc Guinness, incaricata dell’implementazione dell’articolo 17 del Trattato europeo sulla relazione con le Chiese e le comunità religiose in Europa, il segretario generale della Comece Manuel Enrique Barrios Prieto. Alle 17, nella cattedrale di Strasburgo è stata celebrata una “messa di ringraziamento per la libertà”.