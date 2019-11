Papa in Giappone: alla Sophia University, “camminare con i poveri e gli emarginati”

“Camminare con i poveri e gli emarginati del nostro mondo”. È l’invito finale del Papa alla Sophia University, prima del congedo dal Giappone. “L’Università, focalizzata sulla sua missione, dovrà essere sempre aperta a creare un arcipelago in grado di mettere in relazione ciò che socialmente e culturalmente può essere concepito come separato”, ha affermato Francesco: “Gli emarginati saranno coinvolti e inseriti in modo creativo nel curriculum universitario, cercando di creare le condizioni perché ciò si traduca nella promozione di uno stile educativo capace di ridurre le fratture e le distanze”. “Lo studio universitario di qualità, piuttosto che essere considerato un privilegio di pochi, va accompagnato dalla consapevolezza di essere servitori della giustizia e del bene comune”, la tesi del Papa: “Servizio da attuare nell’area che ognuno è chiamato a sviluppare. Una causa che ci riguarda tutti; il consiglio di Pietro a Paolo è valido ancor oggi: non dimentichiamoci dei poveri”.