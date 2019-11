Questa sera, prima di far rientro in Vaticano dall’aeroporto di Fiumicino, Papa Francesco si è recato nella basilica romana di Santa Maria Maggiore per pregare dinanzi all’icona mariana di Maria Salus Populi Romani e per ringraziarla per la riuscita del viaggio apostolico in Thailandia e Giappone. Lo rende noto con un tweet la Sala stampa vaticana.