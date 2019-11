Musei Vaticani: conferita a Barbara Jatta l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia

Il 22 novembre, a Palazzo Borromeo, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani ha conferito a Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia, “a riconoscimento del suo eccezionale profilo accademico-scientifico e del costante impegno nella valorizzazione del comune patrimonio artistico e del turismo d’arte e religioso”. Ne dà notizia oggi l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Nominata da Papa Francesco alla fine del 2016, Barbara Jatta è la prima donna alla guida dei Musei Vaticani, “incarico in cui si è distinta per altissima professionalità e competenza – si legge nella nota – assicurando in ogni circostanza una costruttiva attenzione alla collaborazione con le istituzioni italiane”.