Famiglia Paolina: Roma, oggi una celebrazione nella festa liturgica del beato Alberione

Nella festa liturgica del Beato Giacomo Alberione, che ricorre oggi 26 novembre, la Famiglia Paolina si ritrova nella basilica di Santa Maria Regina degli Apostoli, a Roma, dove alle 18.30 mons. Josè Rodriguez Carballo, Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, presiederà una solenne celebrazione eucaristica, concelebrata dal Superiore generale della Società San Paolo, don Valdir José de Castro, e da diversi sacerdoti paolini. Diverse le celebrazioni anche nel resto d’Italia e all’estero per ricordare l’apostolo della comunicazione sociale caro a Paolo VI. “L’intercessione del nostro beato fondatore – si legge in una nota – confermi in ciascuno dei membri della Famiglia Paolina la gioia di vivere e annunciare Cristo maestro, via e verità e vita”. Le comunità paoline si articolano in 5 congregazioni religiose, 4 istituti secolari e un’associazione laicale.