Economia sociale: Fiaschi (Forum Terzo settore), “intergruppo al Parlamento europeo strumento importantissimo per un’Europa più sociale e sostenibile”

“Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la ricostituzione al Parlamento europeo dell’intergruppo per l’Economia sociale e il Terzo settore. Una notizia che evidenzia un’attenzione, trasversale a tutte le forze politiche, anche a livello europeo sui temi relativi all’economia sociale e al ruolo che il Terzo settore svolge per la coesione sociale delle nostre comunità”. Così Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, commenta la creazione dell’intergruppo parlamentare Economia sociale anche in questa legislatura; per la nascita dell’organismo era necessario il parere favorevole di almeno tre forze politiche diverse.

“L’intergruppo è uno strumento politico importantissimo per costruire davvero una nuova Europa più sociale e più sostenibile”, aggiunge Fiaschi. “Ringraziamo tutte le forze politiche e i parlamentari che hanno aderito e sostenuto la ricostituzione dell’intergruppo, con un particolare ringraziamento al Comitato economico e sociale europeo e alla rete del Social Economy Europe. A tutti – conclude la portavoce del Forum – rinnoviamo la disponibilità ad una piena collaborazione”.