Diocesi: Roma, domani nella basilica di Sant’Andrea delle Fratte la festa della Medaglia miracolosa

Si celebrerà domani, 27 novembre, a Roma, presso la basilica di Sant’Andrea delle Fratte, la festa della Medaglia Miracolosa. “Medaglia miracolosa” è il nome che la tradizione cattolica ha dato alla medaglia realizzata in seguito a quanto accaduto nel 27 novembre del 1830 a Parigi, al n. 140 di rue du Bac, a santa Caterina Labourè, novizia nel convento delle figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli. Molti Papi, tra cui Gregorio XVI e Pio IX, ne hanno fatto uso.

La festa che domani si celebrerà nella famosa chiesa romana fa riferimento a quanto accadde il 20 gennaio 1842 nella città eterna, quando, all’interno della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, la Vergine Maria “bella e maestosa così come è raffigurata sulla Medaglia Miracolosa”, apparve sull’altare della chiesa, nella cappella di San Michele Arcangelo, ad Alphonse Ratisbonne, un giovane e ricco ebreo alsaziano, convertendolo all’istante al credo cattolico. La storia della sua conversione è indubbiamente la grazia più significativa e importante, tra quelle conosciute, ottenuta per mezzo della celebre “Medaglia Miracolosa”. La conversione dell’ebreo Ratisbonne ebbe da subito alta risonanza in tutto il mondo, anche grazie alla pubblicazione della commovente lettera autobiografica che lui stesso scrisse, il 12 aprile 1842, all’amico sacerdote Dufriche-Desgenettes, parroco della celebre chiesa parigina di Nostra Signora delle Vittorie (dove a quel tempo risiedeva anche il fratello maggiore di Ratisbonne, Théodore, da alcuni anni convertitosi al cattolicesimo e divenuto sacerdote). Da allora Sant’Andrea delle Fratte, meglio conosciuta come il santuario romano della Madonna del Miracolo, è considerata uno dei più importanti santuari mariani internazionali.

Intenso il programma: alle 17.30 processione con il quadro raffigurante la Madonna del Miracolo dalla basilica sino alla Colonna dell’Immacolata in pazza di Spagna, presso la quale verrà recitato l’Angelus. Alle 18 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal card. Angelo de Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma.