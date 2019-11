Denatalità: Caritas Roma, “nascite in calo, boom di madri over 45 anni”

“Nel 2018 le nascite a Roma sono state 19.941, più di un quarto in meno delle nascite del 2008”. Lo segnala il rapporto di Caritas Roma “La povertà a Roma: un punto di vista – anno 2019”, presentato oggi nella Capitale e redatto alla luce dei dati raccolti attraverso la rete dei 157 centri d’ascolto parrocchiali, dei tre diocesani, e delle 52 opere-segno sparsi su tutto il territorio. Citando il Mother Index, messo a punto da Save the Children in collaborazione con Istat, si evidenzia che “le madri che vivono nel Lazio affrontano difficoltà mediamente maggiori tanto a livello generale che per quanto riguarda l’ambito dell’offerta di servizi specifici di sostegno alla maternità e all’infanzia”. “Del resto, le donne candidabili alla maternità per lo più sono quelle che nel 2008 appartenevano alla classe d’età 15-24 anni e hanno subito maggiormente i contraccolpi e gli effetti devastanti della crisi sul fronte occupazionale e sociale rispetto alle coetanee dei Paesi europei con economie più resistenti”, osserva il report. Il Rapporto di Caritas Roma segnala “una forte discordanza tra desiderio genitoriale e sua realizzabilità”. “A Roma tra il 2006 e il 2018 si è assistito a un calo di circa un terzo dei bimbi nati da madri di 25-34 anni”. Il Municipio con la natalità più bassa è il primo, “cui si contrappone il VI con il tasso di natalità più elevato”. “L’età delle madri si va spostando sempre più verso l’alto: la percentuale delle 35-44enni è aumentata di due punti percentuali rispetto alle 25-34enni che hanno registrato -2 punti percentuali”. “L’unica fascia d’età che registra dal 2006 ad oggi un aumento eclatante dei nuovi nati è quella delle madri ultra45enni che passa da 76 a 376, cioè per le madri sopra i 45 anni i nati si sono quasi quadruplicati”. È così che “la presenza delle madri straniere sta fungendo in parte da ammortizzatore rispetto al precipitare della natalità nel comune di Roma”.