Azione Cattolica: Termoli-Larino, il presidente nazionale Truffelli al convegno “Cittadini appassionati e responsabili per le sfide del nostro tempo”

Come promuovere l’impegno socio-politico dei laici e come fare oggi Politica con la P maiuscola? Se ne discuterà nel convegno promosso dall’Azione Cattolica di Termoli-Larino, dal titolo “Cittadini appassionati e responsabili per le sfide del nostro tempo”, in programma giovedì 28 novembre, alle 18, nell’auditorium S. Antonio di Termoli. Ai lavori porterà il suo contributo il presidente nazionale di Ac Matteo Truffelli, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma. Il tema del convegno punta a rispondere alla crescente esigenza di approfondire come l’Ac e la comunità dei credenti possano concretamente dare il loro contributo alla costruzione del bene comune.