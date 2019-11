Argentina: due sacerdoti condannati a 45 e 42 anni per abusi all’istituto Provolo di Mendoza. L’arcidiocesi, “siamo sconvolti, ci sentiamo confusi e feriti”

Due sacerdoti dell’istituto Provolo di Lujan de Cuyo, nell’arcidiocesi di Mendoza, in Argentina, sono stati condannati a 45 e 42 anni di carcere per abusi sessuali, corruzione e maltrattamento di minori. Si tratta di Horacio Corbacho, argentino, e Nicola Corradi, italiano, rispettivamente di 59 e 83 anni. Prestavano servizio nella sede argentina, ora chiusa, dell’istituto Provolo per l’educazione delle persone non udenti che ha sede a Verona. In merito, è intervenuta con un comunicato del proprio ufficio stampa l’arcidiocesi di Mendoza: “Come Chiesa, vogliamo trasmettere ancora una volta la nostra solidarietà e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, che hanno denunciato di aver subito gli abusi più aberranti. Ciò che queste persone hanno detto ha sconvolto l’intera società di Mendoza. È quello che abbiamo sperimentato anche nelle nostre comunità cristiane. Ci siamo sentiti tutti confusi e feriti”. Prosegue la nota: “Insieme a tutta la società ci sentiamo sfidati a continuare a lavorare, per evitare che queste situazioni si ripetano. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore. Pertanto, è urgente riaffermare il nostro impegno in materia di prevenzione, trasparenza, verità e giustizia per garantire la protezione di minori e adulti in situazioni vulnerabili”. Il processo si è svolto a porte chiuse, ha riguardato 43 casi e durante le udienze sono state ascoltate le testimonianze di 13 vittime, alcune delle quali sono state stuprate quando avevano tra i 4 e i 17 anni. Il tribunale di Mendoza ha condannato a 18 anni di carcere anche l’ex impiegato dell’istituto Provolo Armando Gómez.