Accoglienza: Caritas Roma, nel Piano Freddo 70 nuovi posti letto nella Cittadella della Carità

“In aggiunta ai servizi di accoglienza ordinaria, la Caritas di Roma mette a disposizione 70 posti letto aggiuntivi che verranno attivati in appositi locati situati all’interno della Cittadella della Carità”. Lo prevede il Piano Freddo di Caritas Roma, presentato oggi nella Capitale. Nello scorso anno parrocchie e istituti religiosi hanno dato ospitalità a oltre 70 persone. La Caritas diocesana ha messo a disposizione del territorio anche un’equipe di operatori che da anni opera nei servizi, per condividere il percorso di accoglienza nelle parrocchie. E proprio nelle parrocchie si svolgerà la formazione di gruppi di volontari che si impegneranno in tre attività: la partecipazione al funzionamento del servizio di accoglienza allestito alla Cittadella della Carità; la gestione degli spazi di accoglienza notturna nelle parrocchie di appartenenza dei gruppi di volontari; la partecipazione alle uscite notturne su strada tramite il servizio itinerante della Caritas. Diverse le attività che verranno sviluppate: dall’accoglienza delle persone alle attività all’interno della mensa, come cena e colazione, animazione dei momenti del pasto, dai laboratori creativi all’affiancamento degli operatori nelle attività di assistenza sanitaria e supporto per le persone non autonome. Il servizio sarà aperto dalle 18 alle 9 e i volontari potranno essere impiegati in diverse fasce orarie all’interno di questo orario. Previsto un incremento degli automezzi in uscita ogni sera su strada per il monitoraggio e il supporto a ogni di chi vive in strada. Si tratta di 5 unità mobili che percorreranno le strade di Roma, incluse le aree più periferiche, come Ostia.