Violenza su donne: Patriarca (Anla), “in Italia escalation impressionante di femminicidi, siamo di fronte ad una sfida educativa e sentimentale”

“In Italia stiamo assistendo ad una escalation impressionante di femminicidi, 142 nel 2018, 94 da gennaio a ottobre 2019. Una violenza sulle donne ogni 15 minuti. Abbiamo approvato nel 2013 la Convenzione di Istanbul, il codice rosso, i fondi che a quanto pare sono stati finalmente sbloccati, per gli orfani di femminicidio, i centri antiviolenza ahimè poco finanziati. Ma non basta”. Così il presidente dell’Associazione nazionale lavoratori anziani, Edoardo Patriarca, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo aver espresso apprezzamento per le parole del presidente della Repubblica per la Giornata, Patriarca parla dell’eliminazione della violenza contro le donne come “una questione istituzionale, civile e sociale ma non solo”. “Penso che oggi più che mai – spiega – ci troviamo di fronte ad una vera e propria sfida educativa e sentimentale che chiama all’appello i genitori, le famiglie, la scuola, le associazioni educative e sportive”. “Oggi più che mai – sottolinea – il mondo del volontariato, il mondo dell’associazionismo, associazioni come Anla che presiedo, possano fare molto in questa sfida educativa”. “Quell’unicum che è la miscela di ragione e cuore, sentimento e passione, intelletto e orientamento”, prosegue Patriarca, “rende ogni persona umana in generale e ogni donna in particolare unica, irripetibile, libera di generare futuro, indipendente”. “Nessuno – ammonisce – può essere padrone di qualcuno, perché la violenza di genere altro non è che una nuova forma di schiavitù. Prestiamo attenzione noi uomini, perché la questione riguarda anzitutto il genere maschile nella relazione con il femminile, e questo va detto con chiarezza altrimenti ci si nasconde troppo facilmente nella retorica delle dichiarazioni altisonanti. È nella quotidianità che si deve costruire impegno e rispetto, e Giornate come queste sono pietre miliari che devono essere ben presenti nella mente di tutti”.