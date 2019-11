Violenza su donne: Conte, “rimane un’emergenza. Lavoriamo per una svolta culturale, che parta dai giovani”

“Abbiamo approvato norme, sbloccato fondi, avviato confronti: la violenza contro le donne rimane un’emergenza. Lavoriamo per una svolta culturale, che parta dai giovani. Domani ne parlerò in una scuola a Roma insieme alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato sul proprio profilo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

