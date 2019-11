Violenza su donne: Casellati, “agghiacciante e inaccettabile mattanza di genere, va fermata con formazione, prevenzione e contrasto”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Il bilancio dei femminicidi nel nostro Paese ci restituisce la fotografia di una agghiacciante e inaccettabile mattanza di genere. Nel 2019 sono state 96 le vittime, una donna uccisa ogni tre giorni: una violenza che va fermata con la formazione, la prevenzione, il contrasto e senza concedere sconti a nessun atteggiamento di sopraffazione, da quello fisico a quello psicologico”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per la seconda carica dello Stato, “nessuna misura penale, processuale o amministrativa potrà mai avere una piena efficacia se, accanto a leggi chiare e pene certe, non vi sarà un impegno altrettanto incisivo sul piano dell’educazione, della cultura e dell’informazione”. “Le leggi non bastano se le menti non cambiano”, ha concluso.