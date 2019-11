Università: venerdì 29 novembre Mattarella inaugura l’anno accademico dell’ateneo di Parma

Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad inaugurare venerdì 29 novembre l’anno accademico dell’Università degli studi di Parma. La cerimonia – che ha già fatto registrare il tutto esaurito e che sarà trasmessa in diretta web sul sito www.unipr.it – è in programma dalle 11 all’auditorium Paganini di Parma. L’evento si aprirà con gli interventi musicali del coro universitario “Ildebrando Pizzetti” cui seguiranno i saluti di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, di Diego Rossi, presidente della Provincia di Parma. Sarà poi la volta degli interventi del rettore Paolo Andrei, del presidente del consiglio degli studenti, Yuri Ferrari, e della presidente del consiglio del personale tecnico-amministrativo, Rita Ollà. Quindi toccherà al prof. Enrico Giovannini, ordinario di Statistica economica e portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), esporre la prolusione sul tema “Salvare il pianeta e salvare l’umanità. Utopia o dovere morale?”. In conclusione, l’intervento del capo dello Stato.