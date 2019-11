Università europea: Roma, il 28 novembre seminario su “Idee e buone pratiche per la scuola primaria oggi”

Si terrà giovedì 28 novembre, dalle 9.30 alle 17.30 all’Università europea di Roma, il seminario di studi “Idee e buone pratiche per la scuola primaria oggi”. Pensato nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria dell’ateneo, che il prossimo anno, avendo ormai attivato il quinto anno di corso, è pronto a laureare i suoi primi studenti, futuri maestri nella scuola primaria e dell’infanzia. “L’insegnamento è certamente una missione – spiega Andrea Dessardo, promotore del seminario – ma è anche un mestiere delicato che richiede continuo aggiornamento. L’incontro vuole dunque offrire alcuni spunti, toccando alcune delle competenze specifiche richieste oggi, più che nel passato, ai maestri di scuola primaria. Particolare spazio sarà dedicato al trattamento delle disabilità e dei disturbi specifici dell’apprendimento; senza soffermarsi sulla didattica delle singole discipline, il seminario intende però illustrare le più importanti competenze che un maestro moderno deve padroneggiare nella scuola di oggi, chiamata a tessere alleanze educative non solo con la famiglia, ma con i più diversi soggetti, aiutando a riconnettere una rete sociale spesso sfilacciata. Saranno offerti momenti di riflessione sulle attività di tirocinio, elemento fondamentale nella formazione del maestro, e su proposte didattiche come il service learning e il metodo Montessori”. Numerosi i relatori che porteranno il loro contributo durante la giornata di studi: ci saranno docenti dell’Università europea, della Lumsa, dell’Università di Bergamo, di quella di Torino e dell’Issr dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.