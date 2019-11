Unione europea: ultima riunione di lavoro per l’Alto rappresentante. Mogherini, “servizio diplomatico Ue qualificato e coinvolto”

“Grazie per aver guidato il lavoro dei ministri degli esteri dell’Unione europea”: una carrellata di belle immagini di repertorio dell’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini sono comparse oggi sul profilo twitter del Consiglio dell’Ue, per festeggiare la fine del mandato della prima donna a svolgere il ruolo di “ministro degli esteri” dell’Ue. Oggi Mogherini ha presieduto la sua ultima riunione coi colleghi ministri degli Stati Ue (il 30 novembre scadrà il suo mandato assieme a quello dell’intera Commissione Juncker), ricevendo in dono un mazzo di fiori che le è stato porto dal collega finlandese Ville Skinnari.

È stato anche il giorno del saluto ai colleghi e collaboratori dell’Agenzia per l’azione esterna dell’Ue (Eeas), di fronte ai quali Mogherini ha rivolto un discorso di commiato: “Non ho mai visto nella mia vita un servizio diplomatico e militare più qualificato e coinvolto”, ha detto l’Alto rappresentante. Parole di soddisfazione sono state pronunciate per il lavoro svolto insieme: “siamo riusciti a costruire fiducia nell’Ue e adesso abbiamo relazioni migliori con quasi tutti i Paesi” del mondo.