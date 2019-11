Papa in Giappone: visita all’imperatore Naruhito

Alle ore 11.00 locali (3.00 ora di Roma) il Papa si è recato al palazzo imperiale di Tokyo in visita privata all’imperatore del Giappone, Sua Maestà Imperiale Naruhito. Al suo arrivo il Santo Padre è stato accolto dall’Imperatore all’ingresso del palazzo e, dopo aver attraversato insieme il cortile, hanno raggiunto la sala delle udienze. Dopo la foto ufficiale, ha avuto luogo l’incontro privato, al termine del quale l’Imperatore Naruhito ha accompagnato Papa Francesco all’ingresso principale per il congedo. Quindi il Santo Padre si è trasferito in auto alla Cattedrale di Santa Maria Immacolata.