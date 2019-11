Papa in Giappone: messa a Tokyo, no a “successo anche a costo della vita”, mondanità e egoismo “ci rendono infelici e schiavi”

“Gli atteggiamenti mondani, che cercano e perseguono solo il proprio tornaconto o beneficio in questo mondo, e l’egoismo che pretende la felicità individuale, in realtà ci rendono solo sottilmente infelici e schiavi, oltre ad ostacolare lo sviluppo di una società veramente armoniosa e umana”. Lo ha detto il Papa, che nell’omelia della messa celebrata al Tokyo Dome, ha ribadito che “l’opposto di un ‘io’ isolato, segregato e persino soffocato può solo essere un ‘noi’ condiviso, celebrato e comunicato”. “Qui in Giappone, in una società con un’economia molto sviluppata, non sono poche le persone socialmente isolate, che restano ai margini, incapaci di comprendere il significato della vita e della propria esistenza”, ha osservato il Papa: “Casa, scuola e comunità, destinate ad essere luoghi dove ognuno sostiene e aiuta gli altri, si stanno sempre più deteriorando a causa dell’eccessiva competizione nella ricerca del guadagno e dell’efficienza. Molte persone si sentono confuse e inquiete, sono oppresse dalle troppe esigenze e preoccupazioni che tolgono loro la pace e l’equilibrio”. Di qui la necessità di accogliere l’invito di Gesù: “Non angustiatevi per la vostra vita… per il domani”. “Questo non è un invito a ignorare quanto succede intorno a noi o a diventare sconsiderati verso le nostre occupazioni e responsabilità quotidiane”, ha puntualizzato Francesco: “Anzi, al contrario, è una provocazione ad aprire le nostre priorità a un orizzonte di senso più ampio e così a creare spazio per guardare nella sua stessa direzione”. “Il Signore non ci dice che le necessità di base, come il cibo e i vestiti, non siano importanti”, ha spiegato il Papa: “Ci invita, piuttosto, a riconsiderare le nostre scelte quotidiane per non restare intrappolati o isolati nella ricerca del successo ad ogni costo, anche a costo della vita”.