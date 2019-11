Giornali Fisc: “Il Nuovo Amico”, morto il direttore emerito don Raffaele Mazzoli

Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, è morto don Raffaele Mazzoli. Giornalista e direttore emerito del settimanale interdiocesano di Pesaro-Fano-Urbino “Il Nuovo Amico”, che aveva fondato nel 1972 su incarico dell’allora vescovo, mons. Gaetano Michetti, e che ha diretto fino alla fine del 2017. Decano del clero di Pesaro, era nato a Petriano il 12 dicembre 1923. Nel suo lungo servizio sacerdotale ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di parroco di Santa Maria delle Fabbrecce prima e di San Cassiano in Granarola poi, rettore della chiesa del Nome di Dio, responsabile della mensa diocesana Oda e della casa per ferie “Villa Bacchiani”, a Pozza di Fassa. Era stato, inoltre, cappellano al carcere minorile di Pesaro e insegnante all’Istituto agrario “Cecchi”. Aveva fondato il cineforum di Pesaro, direttore dei Beni culturali dell’arcidiocesi curando in questa veste numerose e importanti mostre civiche. Negli anni ’60 era stato corrispondente per l’Avvenire d’Italia. In una nota, la redazione de “Il Nuovo Amico” ha espresso la propria vicinanza ai familiari del sacerdote.