Diocesi: Aversa, giovedì 28 novembre sarà inaugurata la seconda sezione del Museo. Interverranno mons. Russo e mons. Spinillo

Giovedì 28 novembre, alle ore 17, nel Seminario vescovile in piazza Normanna ad Aversa sarà inaugurata la seconda sezione del Museo diocesano di Aversa, ideata e realizzata dall’Ufficio diocesano dei beni culturali di Aversa, in collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con il supporto logistico dell’Associazione “In Octabo” di Aversa, e promossa dal Tribunale Napoli Nord e dalla Procura della Repubblica Napoli Nord.

All’inaugurazione interverranno mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa; Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale Napoli Nord; Francesco Greco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord; Salvatore Buonomo, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento; Alfonso Golia, sindaco di Aversa; Carmela Vargas dell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; mons. Ernesto Rascato, direttore del Museo diocesano e incaricato regionale per i Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale campana.

La prima sezione del Museo diocesano, ospitata nel deambulatorio della cattedrale, venne inaugurata il 4 maggio 2013 dal card. Crescenzio Sepe. La realizzazione di una nuova sezione del’istituzione museale rientra nell’ampio ampio progetto di gestione e valorizzazione dei beni culturali della Chiesa normanna, che si è sempre distinta nella tutela e promozione dei beni storico-artistici.

Allestita al primo piano del Seminario, l’esposizione museale si articola in quattro sale, oltre la storica Pinacoteca del Seminario, realizzata nel 1967 con opere d’arte provenienti dall’intera diocesi. L’attuale itinerario museale aversano intende offrire ai fedeli e visitatori una rassegna della ricchezza spirituale e culturale della Chiesa aversana, con espressioni artistiche di livelli di altissima qualità.