Demografia: De Palo (Forum Famiglie), “dati Istat sulle nascite terribili. Presto organizzeremo gli Stati generali della natalità”

“Il dato di oggi è terribile: ancora una volta l’Istat certifica il crollo dell’indice di fertilità a 1,29, la diminuzione nel numero di nuovi nati e addirittura non si fa quasi più neppure il primo figlio. Persino gli stranieri, che tengono ancora su il dato globale, arrivati da noi si chiedono come sia possibile fare figli in Italia”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat con il rapporto su “Natalità e fecondità della popolazione residente”.

Per De Palo, “il tema della natalità non è uno dei temi, è e dev’essere il tema centrale del Paese nel prossimo futuro, compresa la Legge di bilancio”. “Decenni di disinteresse per il tema-famiglia hanno creato l’attuale deserto culturale e di sostegni, con le giovani coppie che hanno capito di non avere futuro lavorativo e hanno messo da parte l’idea dei figli. Intanto, il 60% della spesa pubblica viene investita in pensioni e solo il 5,8% per la famiglia”, prosegue il presidente del Forum famiglie, secondo cui “siamo assolutamente certi che il prossimo anno le cifre saranno ancora peggiori”. “Senza un patto per la natalità che unisca tutte le realtà del Paese – politica, imprese, banche, associazioni e mondo dei mass media – il destino dell’Italia è segnato”, ammonisce De Palo, annunciando che “nei prossimi mesi il Forum delle associazioni familiari organizzerà gli Stati generali della natalità, ai quali inviteremo a partecipare tutte le realtà rappresentative del Paese per riflettere e fare fronte comune contro questa peste bianca”.