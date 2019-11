Azzardo: “Mettiamoci in Gioco”, “contrari a qualsiasi forma di depotenziamento della norma contro le slot machine in Calabria”

“Fin d’ora esprimiamo la nostra posizione assolutamente contraria a qualsiasi forma di depotenziamento della norma regionale vigente e al contrario auspichiamo la sua piena attuazione”. Lo dichiara il coordinamento nazionale di associazioni contro i rischi del gioco d’azzardo “Mettiamoci in Gioco” in merito al fatto che “l’onorevole Franco Sergio, presidente della prima commissione del Consiglio regionale della Calabria, stia per proporre un emendamento alla legge 9/2018 che punti ad annullare l’effetto regolatorio della norma regionale”. Il coordinamento calabrese fa riferimento alla norma regionale sulle slot-machine. La legge regionale 9/2018, infatti, all’articolo 16, disciplina gli orari di apertura e le distanze che devono avere le sale giochi, con vincite in denaro, dai luoghi di aggregazione sociale. “È stata una vittoria delle associazioni che da anni denunciano i gravi rischi connessi alla totale liberalizzazione delle slot-machine e delle macchinette che distribuiscono sogni e regalano povertà e dipendenza patologica”, sostengono le associazioni. Che avvertono: “La legge regionale 9/2018 è un risultato parziale perché in molte parti la norma non è ancora realmente attuata, ma è un risultato da salvaguardare dagli attacchi quotidiani che provengono dai gestori delle sale giochi”. La richiesta di “Mettiamoci in gioco” è la seguente: “Nel caso in cui la commissione consiliare volesse valutare la possibilità di apportare modifiche alla legge regionale chiediamo di essere preliminarmente ascoltati per esporre la nostra posizione al riguardo”.