Apertura Archivi su Pio XII: a Catanzaro giornata di studi “Uomo, cristiano, pontefice nel buio del secolo Ventesimo”

“Pio XII. Uomo, cristiano, pontefice nel buio del secolo Ventesimo”. Ha questo titolo la giornata di studi in preparazione all’apertura degli Archivi vaticani sul pontificato di Papa Pacelli che si terrà il prossimo 3 dicembre, dalle 9 alle 18, presso l’Aula magna dell’Istituto teologico calabro di Catanzaro. L’evento è stato organizzato dalla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale e dall’Itc San Pio X in collaborazione con la Facoltà di storia e beni culturali della Pontificia Università Gregoriana.

I lavori verranno aperti dai saluti di mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra ed arcivescovo di Catanzaro-Squillace, e vedranno, tra gli altri, le relazioni di padre Marek Inglos, decano della Facoltà di storia alla Gregoriana, di mons. Alessandro Saraco, docente di Storia della Chiesa all’Itc, di don Roberto Regoli, direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa della Gregoriana, di mons. Carmelo Pellegrino, promotore della fede della Congregazione per le Cause dei santi, e di mons. Alejandro Cifres, direttore dell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della fede.

La conclusioni dei lavori è affidata a mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi.