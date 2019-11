Santa Sede: istituito un Organismo consultivo internazionale dei giovani

“Un Organismo consultivo internazionale dei giovani, nominando come membri per un triennio 20 giovani provenienti da diverse regioni del mondo e da alcuni movimenti, associazioni e comunità internazionali”. Ad istituirlo è il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. “Il Documento Finale del Sinodo 2018 – si legge in un comunicato – chiedeva che fosse rafforzata l’attività dell’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita anche attraverso la costituzione di un organismo di rappresentanza dei giovani a livello internazionale”. Di qui la decisione di istituire l’Organismo formato da “giovani che sono stati coinvolti in diverse fasi del processo sinodale, come per esempio il Forum Internazionale dei Giovani che il Dicastero ha organizzato lo scorso mese di giugno, per promuovere l’attuazione dell’esortazione apostolica

Christus vivit”. Il gruppo, informa il dicastero pontificio, “svolgerà un’importante funzione consultiva e propositiva, collaborando con il

Dicastero per approfondire le questioni relative alla pastorale giovanile ed eventuali altri temi di interesse più generale”. La prima riunione è prevista a Roma per il mese di aprile 2020.